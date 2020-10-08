В Петербурге за 2020 год было сдано жилья на 15% больше, чем в других регионах

Ввод новостроек в эксплуатацию снизился почти во всей стране, включая Москву. Связанно это с последствиями распространения коронавируса и снижением доходов населения. Исключением стал Санкт-Петербург, который продемонстрировал рост в 2020 году. Об этом сообщили в АБН эксперты девелоперского бизнеса.

Отмечается, что более 70% проектов в Петербурге строится по старым правилам, хотя в стране девелоперы стараются привлекать проектное финансирование. Выравнивание ситуации в Северной столице прогнозируется в следующие 1-2 года.

Связанно это с тем, что в Петербурге большое количество проектов появилось до принятия новых правил – эскроу счетов, поэтому происходит строительство по старым схемам.

Отметим, что в России по данным на 1 октября, только чуть больше 40% жилья реализуется по эскроу, остальные 52% – привлекают для строительства средства дольщиков.

Ранее в Смольном обратили внимание на то, что в период пандемии в Петербурге не было остановки ни одной стройки. Благодаря этому в эксплуатацию введен 1 млн 233 тысячи квадратных метров жилья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что в Смольном планируют уменьшить дефицит бюджета на 11 млрд рублей.