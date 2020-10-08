В Москве за сутки умерли 33 человека с COVID-19

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни заболевших пациентов.

В четверг, 8 октября, столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, опубликовал обновленную статистику смертности в Москве. За прошедшие сутки из жизни ушли еще 33 пациента. Отмечается, что у каждого из умерших была диагностирована пневмония и подтверждено наличие коварного патогена нового типа в организме, посредством тестирования.

За день до этого сообщалось о гораздо большем количестве случаев смерти — 55.

Таким образом, за все время пандемии в столице жертвами инфекции стали 5530 человек.

Отметим, всего в России оказались заражены 1 260 112 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о фиксировании рекордного суточного прироста заболевших коронавирусом. На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была опубликована новая статистика, в которой сообщается о 338 тысяч новых случаях инфицирования за сутки в мире. Такого показателя не наблюдалось с самого начала пандемии.