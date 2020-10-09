Около 70% петербуржцев недовольны своим заработком

Почти 70% жителей Петербурга недовольны уровнем оплаты труда. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой исследований hh.ru среди соискателей из разных регионов России, включая Северную столицу.

Так, 69% опрошенных петербуржцев заявили, что недовольны уровнем зарплаты. При этом они отметили, что если их заработок поднять в 1,5-2 раза, то они будут удовлетворены. 9% опрошенных заявили, что мечтают о поднятии зарплаты в 3-4 раза. Об этом рассказали кандидаты из сфер искусства, массмедиа, автомобильного бизнеса и маркетинга.

Как сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада, полностью удовлетворены ежемесячными выплатами оказались всего 5% респондентов. Такие сотрудники встречались среди банковских работников, менеджеров по закупкам и госслужащих.

Среди тех горожан, которые сейчас числятся безработными, претензии в отношении заработка высказали 44%. 56% респондентов все-таки оказались более-менее довольными уровнем заработной платы на предыдущем месте работы.

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