Эксперт оценил шансы депутата Юрия Авдеева остаться «народным избранником» в 2021 году

В следующем году в Петербурге состоятся выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. Одним из претендентов на то, чтобы остаться в рядах депутатов, является действующий «народный избранник» Юрий Авдеев.

Шансы Авдеева на продолжение своей политической деятельности в статусе депутата оценивает АБН в преддверии выборов. Анализирует текущую ситуацию издание исключительно в алфавитном порядке, что и стало причиной первоочередного интереса к Авдееву.

Депутат является членом ЗакСобрания с 2016 года, до этого занимая должность председателя комитета по физической культуре и спорту. За четыре года работы в парламенте Авдеев причастен к созданию восьми законопроектов и одному депутатскому запросу в адрес губернатора. При этом законотворческая активность угасает с течением времени: так, в 2017 году политик числился автором четырех законодательных инициатив, в 2018 году — трех, а в 2019 и вовсе одной. Шесть из восьми проектов, отметим, касались внесения корректив в закон «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта».

Собеседник АБН отметил, что отличительные инициативы Авдеева вспомнить довольно сложно, поэтому шансов, ели выборы будут честными, а конкуренты — сильными, у него довольно немного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов утвердил состав молодежного правительства Петербурга.