Пранкер поговорил с парламентом Дании о борделях от лица Тихановской

Пранкер Алексей Столяров, который также известен как Лексус, рассказал о разговоре с парламентом Дании. Беседу провели от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.

Он рассказал, что в разговоре затронули тему борделей с черепахами, которые якобы создаются в Дании. При этом, по словам Лексуса, в Дании пообещали разобраться с этим вопросом.

Ранее в датском парламенте сообщали, что в октябре неизвестный выдавал себя за Тихановскую во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. Он отключил видеосвязь, сообщив о технических неполадках. Неладное участники заподозрили 40 минут спустя и завершили обсуждение.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помог Тихановской покинуть страну. Он также утверждал, что она «плакала на шее» политика, благодаря за содействие.