Пранкер поговорил с парламентом Дании о борделях от лица Тихановской

Пранкер поговорил с парламентом Дании о борделях от лица Тихановской
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото: Instagram

Пранкер Алексей Столяров, который также известен как Лексус, рассказал о разговоре с парламентом Дании. Беседу провели от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.

Он рассказал, что в разговоре затронули тему борделей с черепахами, которые якобы создаются в Дании. При этом, по словам Лексуса, в Дании пообещали разобраться с этим вопросом.

Ранее в датском парламенте сообщали, что в октябре неизвестный выдавал себя за Тихановскую во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. Он отключил видеосвязь, сообщив о технических неполадках. Неладное участники заподозрили 40 минут спустя и завершили обсуждение.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помог Тихановской покинуть страну. Он также утверждал, что она «плакала на шее» политика, благодаря за содействие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белоруссия дания парламент пранкер светлана тихановская


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пранкер поговорил с парламентом Дании о борделях от лица Тихановской
Рита Дакота возмутилась из-за участия Тимати в «Холостяке»
В Ленобласти полыхал частный дом
Самолет из Петербурга в Душанбе вылетит с опозданием
Соседов уверяет, что Пугачева и Галкин вместе из-за выгоды
Наташа Королева начала «топить жирок» после измен Тарзана
Татьяна Овсиенко надеется на приглашения на корпоративы после обвинений в ...
Звезда сериала «Ольга» принял ислам и отказывается от съемок