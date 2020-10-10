Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис заразился COVID-19

Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис заразился COVID-19
Игрок "Зенита" Артурас Гудайтис. Фото: instagram.com/gudaitisa/

У центрового баскетбольного петербургского «Зенита» Артураса Гудайтиса подтвердили новую коронавирусную инфекцию.

О диагнозе баскетболиста рассказал инсайдер Донатас Урбонас в своем Twitter.

Отметим, что двумя днями ранее центровой пропустил встречу второго тура Евролиги, в рамках которого «Зенит» встречался с «Барселоной». Матч завершился победой команды из Северной столицы. При этом объяснять, почему Гудайтис пропустил матч, не стали.

Утверждается, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о новых симптомах коронавируса, которые были обнаружены учеными из Великобритании. Выяснилось, что заразившиеся инфекцией пациенты могут испытывать боль в мышцах, быстро уставать и страдать от волдырей на ногах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 баскетбол зенит новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полыхающий «Фиат» перегородил полосу на Таллинском шоссе
В Петербурге осталось меньше 650 свободных коек для больных COVID-19
Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис заразился COVID-19
Специалист объяснил, почему в Китае нет второй волны коронавируса
Три сотни мешков с человеческими костями нашли в Калининграде
В Петербурге появился памятник Путилову
Найдены новые симптомы коронавируса
Напавшего на подростка безработного нашли в Петербурге через три месяца