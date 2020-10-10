Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис заразился COVID-19

У центрового баскетбольного петербургского «Зенита» Артураса Гудайтиса подтвердили новую коронавирусную инфекцию.

О диагнозе баскетболиста рассказал инсайдер Донатас Урбонас в своем Twitter.

Отметим, что двумя днями ранее центровой пропустил встречу второго тура Евролиги, в рамках которого «Зенит» встречался с «Барселоной». Матч завершился победой команды из Северной столицы. При этом объяснять, почему Гудайтис пропустил матч, не стали.

Утверждается, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о новых симптомах коронавируса, которые были обнаружены учеными из Великобритании. Выяснилось, что заразившиеся инфекцией пациенты могут испытывать боль в мышцах, быстро уставать и страдать от волдырей на ногах.