«Зенит» начал продавать билеты на матчи Лиги чемпионов

Сине-бело-голубые будут играть с "Брюгге" 20 октября, с "Лацио" - 4 ноября, а с "Боруссией" - 8 декабря. Фото: ФК "Зенит"

Сине-бело-голубые будут играть с "Брюгге" 20 октября, с "Лацио" - 4 ноября, а с "Боруссией" - 8 декабря. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл онлайн-продажу билетов на матчи Лиги чемпионов УЕФА, сообщили в пресс-службе ФК.

Как говорится в сообщении, болельщики могут приобрести билеты и абонементы на официальном сайте «Зенита». Самый дешевый билет продается на игры с «Брюгге» и «Лацио» — за 400 рублей. А самый дорогой будет стоить 4000 рублей. Побывать на матче с «Боруссией» можно будет за 500 — 5200 рублей.

Те, кому хочется посмотреть матч с комфортом, могут купить билет в бизнес-зону, который обойдется в цену от 8 до 70 тысяч рублей для игр с «Брюгге» и «Лацио». А на матч с «Боруссией» билеты в бизнес-зоне будут продаваться за 10-80 тысяч рублей.

Сине-бело-голубые будут играть с «Брюгге» 20 октября, с «Лацио» — 4 ноября, а с «Боруссией» — 8 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока сентября.