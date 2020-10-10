«Веселящий газ» и наркотики: полиция проверила ночную жизнь Петербурга

&#171;Веселящий газ&#187; и наркотики: полиция проверила ночную жизнь Петербурга
Найденные в заведении шарики. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские наведались в ночные клубы в рамках профилактического рейда в Адмиралтейском районе.

Об этом сообщает городская пресс-служба главка МВД России. Ночью 10 октября стражи порядка заглянули в ночные заведения и выявили большое количество правонарушений, в том числе в сфере реализации алкоголя.

В заведении на Гороховой улице правоохранители нашли баллоны с закисью азота за барной стойкой, а также воздушные шарики. Их направили на экспертизу, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Баллоны с закисью азота. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

А в клубе на Конногвардейском бульваре решили проверить карманы посетителей — у шести из них при себе были пакетики с белым наркотиком. Этих граждан отвезли в отдел для привлечения к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга нашли четыре «резиновые» квартиры с мигрантами.

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