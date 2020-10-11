В Петербурге за суки на коронавирус проверились 24 153 человека

В Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки специалисты успели обследовать 24 153 человека.

Об этом стало известно сегодня, 11 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 3 304 человека. Из них 34 — в обсерваторе, 907 — контактные, 2363 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 258 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 329 петербургских волонтеров, поступило 138 заявок, из них выполнено 100, остальные в работе. Горожанам, нуждающимся в помощи добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о реакции на нее у мужчин и женщин.