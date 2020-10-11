Экс-футболист «Зенита» Текке во сне мечтает о клубе и хочет стать боссом

Экс-футболист «Зенита» Текке во сне мечтает о клубе и хочет стать боссом
Тренер Фатих Текке. Фото: instagram.com/fatih.tekke9/

Бывший игрок петербургского футбольного «Зенита» Фатих Текке рассказал, что ему снится команда. Он также признался, что хотел бы вернуться туда в качестве босса.

Об этом спортсмен рассказал в интервью Metaratings.ru. По его словам, у него остались хорошие воспоминания о команде.

«Я скучаю по форме «Зенита», — заметил игрок.

При этом он признался, что хотел бы вернуться в команду в качестве босса. Текке также назвал и лучшего, по его мнению, российского футболиста. Таким, добавил он, является Андрей Аршавин.

Отметим, что за «Зенит» Текке выступал с 2006 по 2009 годы. За это время он успел стать чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

После он продолжил карьеру игрока в турецких клубах. Тренерскую карьеру он начал с 2015-го года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что «Зенит» начал продавать билеты на матчи Лиги чемпионов.

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