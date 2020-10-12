Угнавшему школьный автобус в США мальчику всего 11 лет

Одиннадцатилетний житель города Батон-Руж (штат Луизиана, США) угнал школьный автобус и уходил на нем от полицейской погони.

Как сообщает телеканал WBRZ со ссылкой на полицию, все произошло утром в воскресенье, когда мальчик пробрался в школьный автобус и самостоятельно завел его. Полиция начала за ним погоню, но ребенок остановился лишь в результате аварии — через полчаса гонок по всем районам города машина влетела в газопровод, а потом в дерево.

Полицейские окружили транспортное средство, вывели маленького угонщика из автобуса и надели на него наручники. Ребенка арестовали и поместили в центр содержания несовершеннолетних. В погоне за подростком участвовали десятки сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток, угнавший машину в Ленобласти, часто сбегает из дома.