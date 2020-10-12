На проспекте Народного Ополчения мужчина в ходе драки выстрелил во врача из газового пистолета

В воскресенье, 11 октября, в Красносельском районе Северной столицы сотрудники полиции задержали дебошира, который в ходе выяснения отношений из-за места парковки решил прибегнуть к использованию оружия.

Инцидент произошел около девяти часов вечера. В правоохранительные органы обратился 42-летний медик, работающий в поликлинике, который объяснил, что получил выстрел в живот из газового пистолета от мужчины, с которым у них случился конфликт из-за парковочного места.

Дискуссия переросла в драку, когда 47-летний охранник произвел выстрел из газового револьвера в пострадавшего. Мужчину пришлось госпитализировать, состояние его, к счастью, оценивается как удовлетворительное. Нарушителя правопорядка задержали на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завели уголовное дело по факту вооруженного нападения 15-летнего школьника на свою мать.