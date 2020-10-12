В Красном Селе мужчина серьезно ранил ножом двоих оппонентов в драке

Около восьми утра 11 октября полицейским поступила информация о драке на улице Освобождения в городе Красное Село.

Прибыв по адресу, указанному в заявлении, сотрудники полиции выяснили, что между тремя мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого 27-летний зачинщик драки напал на своих оппонентов с ножом. К месту происшествия также приехали медики, которые забрали 21-летнего пьяного молодого человека с проникающим ранением спины в состоянии средней тяжести, а также 22-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, также получившего резаную рану. Состояние последнего оценивается как удовлетворительное, его отпустили на амбулаторное лечение.

Попал в больницу и предполагаемый виновник инцидента, которого также выпустили после оказания неотложной медицинской помощи. Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту умышленного причинения вреда здоровью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Народного Ополчения охранник выстрелил во врача из-за парковочного места.