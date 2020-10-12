«Ленэкспо» возобновил прием пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь может вместить до 2,5 тысяч пациентов. Фото: gov.spb.ru

Временный госпиталь может вместить до 2,5 тысяч пациентов. Фото: gov.spb.ru

Для приема коронавирусных пациентов в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове подготовили павильон №5.

В понедельник, 12 октября, временный госпиталь на территории «Ленэкспо» возобновил свою работу. Изначально комплекс принимал только больных с легкой формой COVID-19, однако затем территорию усовершенствовали. Сейчас в павильоне №5 есть даже реанимация, оборудованная аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На данный момент развернуто порядка 300 коек, но при необходимости вместимость госпиталя «Ленэкспо» можно расширить до 2,5 тысяч мест. Напомним, что заболеваемость в Северной столице бьет все рекорды: за минувшие сутки выявлено 538 новых случаев заражения.

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