У одного из участников теннисного турнира St.Petersburg Open выявили коронавирус

У одного из участников теннисного турнира St.Petersburg Open выявили коронавирус
Спортсмен находится на самоизоляции. Фото: pixabay.com

Один из теннисистов, принимающих участие в петербургском Открытом чемпионате по теннису среди мужчин, заразился коронавирусной инфекцией.

Спортсмены регулярно сдают тесты на COVID-19 и в этот раз у одного из игроков пришел положительный результат. Сейчас теннисист находится на самоизоляции, о чем в понедельник, 12 октября, проинформировали в пресс-службе турнира St.Petersburg Open. Имя заболевшего участника не раскрывается.

Отметим, что соревнование будет проходить с 12 по 18 октября на хардовых кортах концертно-спортивного комплекса «Сибур Арена» на Крестовском острове. В этом году турниру присвоили более высокую категорию — ATP 500, тогда как в прошлом году была АТР 250.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что баскетбольный клуб «Зенит» ушел на карантин после случаев заражения коронавирусной инфекцией в команде.

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