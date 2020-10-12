В Приморском районе появится новый детский сад с бассейном

В Приморском районе появится новый детский сад с бассейном
Ввести в эксплуатацию сад планируется в 2023 году. Фото: pixabay.com

Новое дошкольное учреждение для юных петербуржцев возведут на Орлово-Денисовском проспекте.

Об этом стало известно в понедельник, 12 октября. Постановление о предоставлении земельного участка под строительство социального объекта подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ожидается, что новый детский сад сможет принять 140 воспитанников. Внутри здания оборудуют бассейн для водных занятий. Прилегающую территорию в свою очередь оборудуют площадками для игр и занятий спортом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Застройщиком выступит ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». На строительство объекта подрядчик планирует затратить 3 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детский сад на Комендантском и школу на Ветеранов ввели в эксплуатацию. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга разрешила открыть новые детский сад на Комендантском проспекте и школу на проспекте Ветеранов.

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