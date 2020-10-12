На карантин отправились учащиеся почти 70 петербургских школьных классов

В Северной столице продолжают осуществлять перевод школьников на дистанционное обучение в связи с вспышками заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в общеобразовательных учреждениях.

По состоянию на понедельник, 12 октября, карантинные меры были приняты для 69 классов из 33 городских школ. Ученики продолжают обучение из дома с помощью дистанционных технологий.

Также, в связи с активным распространением сезонных инфекций, временно были закрыты три группы в трех детских садах. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

Напомним, в Петербурге полномасштабный перевод школьников на домашнее обучение не запланирован. При этом, за ситуацией с заболеваемостью продолжат наблюдать. Не исключено, что на осенние каникулы учащиеся образовательных заведений отправятся досрочно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских школах ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19.