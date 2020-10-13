Петербург на втором месте по приросту заболевших: 557 человек за сутки

Общее число случаев заражения коронавирусом в Северной столице с каждым днем лишь увеличивается. Петербург остается в лидерах в рейтинге по заболеваемости COVID-19 среди российских регионов.

Об этом стало известно во вторник, 13 октября. Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки в городе выявили 557 инфицированных. Первое место по прежнему у Москвы, где 4 618 зараженных. На втором месте Петербург, а тройку замыкает Московская область с 420 новыми случаями. В Ленобласти болезнь выявили у 99 местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала идею массового иммунитета от коронавируса.