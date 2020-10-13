Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 38 млн

В мире за сутки более 317 тыс. человек подхватили новую коронавирусную инфекцию. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 38 029 814.

Об этом стало известно сегодня, 13 октября. Согласно данным, опубликованным на портале Worldometer, число скончавшихся от осложнений течения заболевания в ночь на вторник достигло 1 085 092 человек. Лидером по числу заболевших остаются США, там выявили 8 037 789 случаев заражения, скончались 220 011 человек. На втором месте — Индия, где заболели более 7 млн, умерли 109 тыс. человек. Более 5 млн заболели в Бразилии, скончались около 150 тыс. человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от Covid-19 из-за болезни участника.