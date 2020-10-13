Беглов рассказал, как петербуржцам избежать тотальных запретов по коронавирусу

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, как в городе можно избежать нового введения жестких ограничений, подобных весенним.

По его словам, главное — использовать маски, перчатки, антисептики и соблюдать социальную дистанцию. Градоначальник подчеркнул, что только это поможет Северной столице избежать новых строгих ограничений из-за болезни.

Во время эфира на «Радио России» Беглов попросил горожан проследить за тем, чтобы средства индивидуальной защиты использовали их родственники, друзья, соседи и коллеги.

Кроме того, по мнению губернатора, значительно снизить нагрузку на врачей в этом году помогли погодные условия — начало осени выдалось теплее привычного. Из-за этого горожане меньше болели сезонными простудами и ОРВИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов призвал петербуржцев строго соблюдать меры безопасности по COVID-19. Он напомнил, что петербуржцам старше 65 лет настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. За помощью с покупкой продуктов и лекарств можно обратиться к волонтерам.