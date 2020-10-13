Минпросвещения опровергло слухи о вводе дистанционного обучения в школах

Минпросвещения опровергло слухи о вводе дистанционного обучения в школах
Дети пока продолжат учиться в обычном режиме в школах. Фото: Baltphoto

Российское Министерство просвещения сообщило, что власти пока не планируют возвращать дистанционное обучение в школах страны из-за COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 13 октября. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, введение дистанционного обучения на постоянной основе в ведомстве не обсуждается и не планируется к рассмотрению.

«Подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности», — говорится в сообщении.

Кроме того, министр просвещения Сергей Кравцов заявил что подобные слухи в большинстве случаев зарождаются в родительских чатах. Он напомнил о существовании горячей линии, специалисты которой всегда готовы ответить на вопросы россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы попросили Александра Беглова ввести дистанционку в школах.

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