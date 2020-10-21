Многострадальное бывшее общежитие на Стачек планируют выставить на торги и приспособить под современные нужды

Несколько раз горевшее общежитие Кировского завода на проспекте Стачек, 172 планируют пустить с молотка и дать ему вторую жизнь, возможно, в виде гостиницы. Но для этого нужно закончить расселение аварийного здания.

По состоянию на 16 октября 2020 года, в многоквартирном доме №172 на проспекте Стачек зарегистрированы 8 семей (всего 32 человека), рассказали корреспонденту Gazeta.SPb.ru в администрации Кировского района. Все они проживают в маневренном фонде. Как только с нанимателями и собственниками помещений бывшего общежития Кировского завода решатся имущественно-правовые вопросы, объект выставят на торги и затем приспособят для современного использования.

Сейчас 172-й дом на Стачек выглядит удручающе: зеленый «саван», обугленные стены, забитые окна и мусор у ротонды. В 2013 году он был признан непригодным для проживания. За год до этого в здании произошел страшный пожар, который унес жизни четырех людей. А более чем две сотни погорельцев после трагедии пришлось расселить.

«Между СПб ГКУ «Жилищное агентство Кировского района Санкт-Петербурга» и управляющей организацией СПб ГУПРЭП «Строитель» заключен договор управления многоквартирным домом от 01.10.2010 №283. В рамках договора с целью предотвращения проникновения посторонних лиц управляющей организацией осуществляются мероприятия по технической защищенности здания (закрытие оконных и дверных проемов). В настоящее время выполнены работы по закрытию периметра фасада многоквартирного дома строительной сеткой», — говорится в ответе администрации Кировского района на запрос Gazeta.SPb.ru.

Вероятно, листы железа и заваренные двери все-таки не смогли удержать от проникновения в заброшенный дом посторонних людей. Так по крайней мере считают местные жители, с которыми удалось поговорить корреспонденту Gazeta.SPb.ru. Ведь после 2012-го бывшее общежитие Кировского завода снова горело, и не единожды. Строительный мусор там полыхал, например, в 2015-м, а затем в 2018 году.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) напомнили: многоквартирный жилой дом на проспекте Стачек, 172, лит. А входит в состав комплекса «Дача К. Сиверса» (7 зданий «Кировского городка» и пруд) и на основании решения исполкома Ленгорсовета с 1990 года является объектом культурного наследия регионального значения.

Также в ведомстве, ссылаясь на комитет имущественных отношений, сообщили, что после урегулирования с собственниками всех вопросов, касающихся прав на помещения, а также их перевода из жилых в нежилые здание, возможно, превратят в гостиницу.

«По информации комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, после решения имущественно-правовых вопросов с собственниками жилых помещений в здании, а также перевода жилых помещений в нежилые помещения администрацией предлагается рассмотреть вопрос о возможности вовлечения объекта в инвестиционный процесс в целях создания объекта гостиничной инфраструктуры», — уточнили Gazeta.SPb.ru в КГИОП.

Для справки:

Дачей Сиверса называют бывшую дворянскую усадьбу на Петергофской дороге — трактом, заложенным в 1710 году и соединяющим Петербург с загородными императорскими резиденциями: Стрельной, Петергофом и Ораниенбаумом. Двухэтажный особняк в стиле барокко построили по заказу графа Карла Сиверса, после имением владел князь Григорий Потемкин, затем его выкупила императрица Екатерина II. Ансамбль в стиле классицизма для последующего владельца вице-канцлера Ивана Остермана был создан предположительно архитектором Иваном Старовым. В начале XIX века имением владел князь Павел Щербатов. С 1828 года в комплексе зданий, перестроенных по проекту Доменико Квадри и Петра Павлова располагалась городская психиатрическая больница в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость», а с 1922 года — больница имени Фореля. После Великой Отечественной войны дача Сиверса была передана Кировскому заводу — так появился Кировский городок. В 1950-х годах ансамбль капитально перестроили в духе сталинского неоклассицизма. В начале XXI века исторические постройки заняли ДК «Кировец», то самое общежитие и другие учреждения.

Глава администрации Кировского района — Сергей Иванов. Координирует деятельность комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) (председатель — Сергей Макаров) вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.