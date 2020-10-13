Парапланеристы из Ленобласти взяли серебро на Кубке России

Команда парапланеристов из Ленинградской области завоевала второе место на Кубке России по спорту сверхлегкой авиации.
Об этом во вторник, 13 октября, информирует пресс-служба администрации региона. Спортсмены Ленобласти соревновались с другими участниками в дисциплине «параплан-полет на точность». Первое место заняли калининградские парапланеристы, а замыкали тройку лидеров спортсмены из Карачаево-Черкессии.
В личном зачете Ленинградской области также досталось «серебро» — второе место занял спортсмен Иван Звездин. В 2020 году чемпионат по спорту сверхлегкой авиации проходил в Ломоносовском районе Ленобласти. В нем приняли участие 37 человек из разных регионов России.
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