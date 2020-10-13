Парапланеристы из Ленобласти взяли серебро на Кубке России

Парапланеристы из Ленобласти взяли серебро на Кубке России
Параплан — сверхлёгкий летательный аппарат, созданный на базе планирующего парашюта. Фото: pixabay.com

Команда парапланеристов из Ленинградской области завоевала второе место на Кубке России по спорту сверхлегкой авиации.

Об этом во вторник, 13 октября, информирует пресс-служба администрации региона. Спортсмены Ленобласти соревновались с другими участниками в дисциплине «параплан-полет на точность». Первое место заняли калининградские парапланеристы, а замыкали тройку лидеров спортсмены из Карачаево-Черкессии.

В личном зачете Ленинградской области также досталось «серебро» — второе место занял спортсмен Иван Звездин. В 2020 году чемпионат по спорту сверхлегкой авиации проходил в Ломоносовском районе Ленобласти. В нем приняли участие 37 человек из разных регионов России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чт футболист «Зенита» Сердар Азмун вошел в пятерку самых дорогостоящих азиатских игроков.

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