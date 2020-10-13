В Госдуме назвали ультиматум от Тихановской политическим терроризмом

В Госдуме назвали ультиматум от Тихановской политическим терроризмом
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото: Instagram

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев высказался на своей странице в Facebook по поводу ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», – заявил Алексей Журавлев в Facebook.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила в своем Telegram-канале о «Народном Ультиматуме», который начнется с 25 октября. Оппозиционер призывает к забастовке предприятий, блокировке дорог, если не будут выполнены требования, по которым Александр Лукашенко должен уйти в отставку, а на улицах должно остановиться насилие.

Также Светлана Тихановская требует освободить всех политзаключенных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МВД Республики Беларусь не исключило применение боевого оружия против участников протестов.

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