Лавров не исключает прекращения общения между Россией и Евросоюзом

Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение о том, что контакты с Брюсселем могут быть прекращены из-за невозможности установления нормального диалога.

Лавров во время презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что, если западные страны не настроены на взаимоуважительный диалог, то общение может быть прервано на какое-то время.

Припомнил глава МИД и слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выступила с критикой против власти в России, из-за которой не получается установить геополитическое партнерство.

Рассказал Лавров и то, что ему не понравилось поведение Евросоюза в ситуации с политиком Алексеем Навальным. В частности, он сослался на прошедшее накануне заседание Совета ЕС, где Западные страны подчеркнули, что Россия не сумела воспользоваться возможностью объясниться перед международным сообществом за инцидент с российским оппозиционером. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, в ближайшее время против России Евросоюз планирует ввести санкции из-за произошедшего с Навальным. Кто именно попадет в санкционный список пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что страны Евросоюза договорились ввести санкции против России из-за Навального.