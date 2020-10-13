«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге 16 декабря

Российская Премьер-Лига представила на своем официальном сайте расписание предстоящих матчей с 15 по 19 тур чемпионата, которые состоятся в ноябре и декабре.

В рамках 19 тура в Северной столице столкнутся «Зенит» и московский «Спартак». Встреча пройдет в среду, 16 декабря.

Напомним, после окончания 19 тура в чемпионате произойдет традиционный зимний перерыв.

В 15 туре сине-бело-голубые в субботу, 21 ноября, сыграют с «Ахматом». В 16 туре подопечные Сергея Семака встретятся с тульским «Арсеналом» в субботу, 28 ноября.

В декабре начнется уже 17 тур РПЛ. В субботу, 5 декабря, «Зенит» сразится с «Уралом». Позднее, уже в рамках 18 тура, петербургская команда сыграет против «Динамо» в субботу, 12 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Спартак» заплатит 300 тыс. рублей за нарушение санитарного режима на матче с «Зенитом».