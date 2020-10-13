«Спартак» заплатит 300 тыс. рублей за нарушение санитарного режима на матче с «Зенитом»

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Суд оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Болельщики клуба могли заразиться коронавирусом.

Тушинский районный суд признал «Спартак» виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Нарушения были зафиксированы 3 октября на «Открытие Арене».

Клуб должен будет выплатить 300 тысяч рублей за нарушение санитарного режима в матче 10го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». Болельщики команды не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски и перчатки во время игры, что могли способствовать распространению коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что за матчем наблюдали 20,7 тысяч человек. Владелец «Спартака» Леонид Федун допускает, что на клуб намеренно оказывают давление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть не планирует введение досрочных каникул в школах.

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