Детальную статистику по заболеваемостью COVID-19 в Петербурге обнародуют только в 2021 году

Комитет по здравоохранению Северной столице объясняет, что показатели заболеваемости COVID-19 по районам будут предоставлены широкой общественности не ранее марта 2021 года.

Это объясняется графиком предоставления и защиты форм федерального и отраслевого статистического наблюдения органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здоровья, приводит ответ врио главы комздрава Ларисы Соловьевой издание АБН. Кроме в ведомстве отмечают, что существенной статистической разницы между районами Петербурга в этом отношении не замечено.

К счастью, в отношении лечения и предупреждения распространения коронавируса ситуация в городе меняется к лучшему после прибытия в город пилотной партии вакцины. Однако объем поставок пока остается недостаточным для того, чтобы обезопасить всех желающих. Напомним, что уже сегодня, 14 октября, в Петербург должны поступить 400 доз вакцины «Спутник V». Привиться на данном этапе, правда, могут только врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость, между тем, и не думает снижаться: за сутки в Петербурге выявили 602 новых случая заражения.