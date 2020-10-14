Детальную статистику по заболеваемостью COVID-19 в Петербурге обнародуют только в 2021 году

Детальную статистику по заболеваемостью COVID-19 в Петербурге обнародуют только в 2021 году
Пандемия, между тем, не отступает. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Комитет по здравоохранению Северной столице объясняет, что показатели заболеваемости COVID-19 по районам будут предоставлены широкой общественности не ранее марта 2021 года.

Это объясняется графиком предоставления и защиты форм федерального и отраслевого статистического наблюдения органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здоровья, приводит ответ врио главы комздрава Ларисы Соловьевой издание АБН. Кроме в ведомстве отмечают, что существенной статистической разницы между районами Петербурга в этом отношении не замечено.

К счастью, в отношении лечения и предупреждения распространения коронавируса ситуация в городе меняется к лучшему после прибытия в город пилотной партии вакцины. Однако объем поставок пока остается недостаточным для того, чтобы обезопасить всех желающих. Напомним, что уже сегодня, 14 октября, в Петербург должны поступить 400 доз вакцины «Спутник V». Привиться на данном этапе, правда, могут только врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость, между тем, и не думает снижаться: за сутки в Петербурге выявили 602 новых случая заражения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти директор дорожного управления подозревается в дачи взятки на ...
В Петербурге на карантине по COVID-19 уже больше 85 школьных классов
Следователи выяснили, что теща рэпера Картрайта присутствовала при его убийстве
Детальную статистику по заболеваемостью COVID-19 в Петербурге обнародуют ...
Петербуржцам дали советы «по выживанию» на карантине по COVID-19
На заседание по делу Олега Соколова со стороны защиты пришел Дмитрий ...
Российский космический корабль «Союз МС-17» за рекордное время ...
Власти Петербурга предлагают лечить больных COVID-19 через экран