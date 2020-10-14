В Петербурге на карантине по COVID-19 уже больше 85 школьных классов

По состоянию на 14 октября в Северной столице на карантин по коронавирусу или заболеваниями ОРВИ отправили 86 классов в 40 школах.

Об этом информирует пресс-служба городского комитета по образованию. Две недели удаленного обучения грозят всем ученикам, если в классе выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией или сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями. Отметим, что днем ранее таких классов было 81 в 39 школах Петербурга. Количество учащихся дистанционно неумолимо возрастает с каждым днем, как и число заболевших.

Кроме того, за минувшие сутки на карантин была отправлена одна группа детского сада. В общей сложности, на карантине сидят четыре группы детсадовцев в городе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о полезных советах тем, кто оказался на 14-дневном карантине в связи с коронавирусной инфекцией.