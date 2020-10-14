Петербуржцам дали советы «по выживанию» на карантине по COVID-19

Редактор петербургского издания Peterburg2.ru пережила 14-дневный коронавирусный карантин и собрала для таких же несчастных, попавших на самоизоляцию, читателей советы — как пережить карантин.

Для начала стоит приготовиться достать «заначку», чтобы были деньги на медицинскую помощь, лекарства и еду. На одного человека нужно минимум 15 тысяч, а может и больше. Причем деньги лучше держать на карте, поскольку до банкомата на самоизоляции сходить не получится.

Есть вещи, которые лучше иметь дома, даже если коронавирусом никто не болеет: рабочий градусник, а лучше два; устройство для ингаляций, которое называется небулайзер; увлажнитель воздуха; пульсоксиметр, который определяет пульс и насыщение кислородом крови. Также потребуются медицинские маски, перчатки, антисептики, спиртовые салфетки и другие подобные мелочи.

Нужно заранее найти человека, который сможет сбегать в аптеку за необходимыми лекарствами. Конечно все знают о существовании онлайн-аптеки, но рецептурные лекарства курьеры доставить не смогут.

Без поддержки друзей на карантине будет сложновато: они и за продуктами сходить могут, и мусор вынести. А если есть знакомые дети в подъезде, то можно дать им возможность подзаработать. Кроме того, они могут погулять с собакой, если состояние здоровья не позволит вылезти из кровати.

Что касается работы на удаленке, то тут никак не обойтись без стационарного компьютера или ноутбука. При этом всегда можно попросить у работодателя организовать дома рабочее место, отправив тот же компьютер на такси.

А чтобы не сойти сума от заточения в четырех стенах, необходимо организовать свой досуг. Например, научиться готовить новое блюдо, поиграть в компьютерную или настольную игру, почитать книгу, заняться рукоделием или попытаться делать зарядку по утрам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что редактор Peterburg2.ru рассказала, как болела коронавирусом.