В Петербурге полиция проверяет пассажиров общественного транспорта на соблюдение масочного режима

В Северной столице сотрудники полиции проводят профилактические рейды по соблюдению ограничительных мер в общественном транспорте. На данный момент не был оштрафован ни один пассажир. Об этом сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Отмечается, что участники рейдов подходят к ситуации с пониманием, объясняют пассажирам без перчаток и масок о важности соблюдения профилактических мер, связанных с распространением коронавируса.

При этом, если кривая заболеваемости продолжит рост, из-за чего начнет страдать экономика мегаполиса, придется вновь усиливать контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима, закрывать торговые центры и магазины, парки и зоны отдыха, а также штрафовать жителей города за нарушения ограничительных мер.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге выявлено 602 человека заболевших коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жители Петербурга стали чаще соблюдать марочный режим в общественном транспорте.