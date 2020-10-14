В Петербурге полиция проверяет пассажиров общественного транспорта на соблюдение масочного режима

В Петербурге полиция проверяет пассажиров общественного транспорта на соблюдение масочного режима
Петербуржцам советуют носить маски. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице сотрудники полиции проводят профилактические рейды по соблюдению ограничительных мер в общественном транспорте. На данный момент не был оштрафован ни один пассажир. Об этом сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Отмечается, что участники рейдов подходят к ситуации с пониманием, объясняют пассажирам без перчаток и масок о важности соблюдения профилактических мер, связанных с распространением коронавируса.

При этом, если кривая заболеваемости продолжит рост, из-за чего начнет страдать экономика мегаполиса, придется вновь усиливать контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима, закрывать торговые центры и магазины, парки и зоны отдыха, а также штрафовать жителей города за нарушения ограничительных мер.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге выявлено 602 человека заболевших коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жители Петербурга стали чаще соблюдать марочный режим в общественном транспорте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
масочный режим метро общественный транспорт ограничительные меры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач-невролог рассказала, о чем свидетельствуют холодные ноги
Байден снова опередил Трампа в президентской гонке
Новую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали по особой процедуре
«Черный альбом» группы «Кино» перевыпустят с ...
Голикова считает, что ситуация с COVID-19 не требует новых ограничений
Еженедельный прирост госпитализаций с COVID-19 в Петербурге составляет 17%
В Петербурге Ново-Рыбинская улица получила современное освещение
В России выросли цены на ряд устройств Apple