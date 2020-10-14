В перечень системообразующих организаций Петербурга впервые включили отели

В список вошли такие крупные гостиничные предприятия Северной столицы, как Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg, AZIMUT Hotel Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Solo Sokos Hotel Vasilievsky.

Инициатива по включению отелей в перечень экономически значимых организаций была предложена Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и её поддержало городское правительство. Теперь для гостиничной сферы созданы специальные критерии, по которым можно также стать частью этого списка.

Так, выручка за календарный год должна составлять не менее 850 млн рублей, а коллектив сотрудников — не менее 175 человек. Кроме того, у отеля, претендующего на звание системообразующей организации обязательно должны быть «звезды». Отметим, что стандартные критерии для других системообразующих предприятий в Петербурге гораздо строже — годовая выручка должна быть как минимум 1 млрд рублей, а количество работников — не менее 500 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что старые котельные Петербурга хотят переделать в общественные пространства.