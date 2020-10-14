Голикова считает, что ситуация с COVID-19 не требует новых ограничений

Голикова считает, что ситуация с COVID-19 не требует новых ограничений
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусной пандемией хоть и настораживает, но управляема и не требует введения новых ограничений.

Как сообщает РИА Новости, Голикова заявила, что сейчас Россия проходит непростой осенне-зимний эпидемический период одновременно с распространением коронавируса. Однако благодаря проведенным весной антикоронавирусным мероприятиям и двум российским вакцинам власти уверены в проведении всех мероприятий в данный момент.

«По нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер для экономики», — сказала Голикова.

Также вице-премьер обратилась к властям регионов и местному населению с призывом соблюдать все установленные требования безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России объявили о регистрации второй вакцины от коронавируса.

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