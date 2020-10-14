В России объявили о регистрации второй вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, созданной «Вектором». Об этом сообщает РИА Новости.

«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса», – сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Путин также отметил, что в России готовится регистрация третьего препарата от коронавируса. Его разрабатывают в центре имени Чумакова Российской академии наук.

Напомним, что о появлении новой вакцины от коронавируса «Вектор» стало известно 9 октября. Дата регистрации была запланирована на 15 октября. Также сообщалось, что первыми данный препарат получат участники пострегистрационных клинических исследований – более 30 тыс. человек.

Кроме этого, привить новую вакцину смогут и добровольцы. В испытании препарата примут участие около 150 человек старше 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко вакцинация от коронавируса должна быть обязательной.