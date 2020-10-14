Матвиенко: вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной

Матвиенко: вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной
Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции не должна быть обязательной.

«Я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация», — передает слова Матвиенко в среду, 14 октября, ТАСС. Однако политик отметила, что прививочная кампания должна сопровождаться активными разъяснительными беседами о пользе и необходимости этой процедуры в текущих эпидемиологических условиях.

Населению нужно объяснять, что из себя представляет вакцина, каким образом она обеспечивает защиту, рассказывать о противопоказаниях и побочных эффектах, а также о плюсах её применения, считает спикер Совфеда. Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано уже две вакцины против COVID-19: разработанная центром Гамалеи и «Вектором».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ходе испытаний третьей российской вакцины от коронавируса.

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