Матвиенко: вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции не должна быть обязательной.
«Я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация», — передает слова Матвиенко в среду, 14 октября, ТАСС. Однако политик отметила, что прививочная кампания должна сопровождаться активными разъяснительными беседами о пользе и необходимости этой процедуры в текущих эпидемиологических условиях.
Населению нужно объяснять, что из себя представляет вакцина, каким образом она обеспечивает защиту, рассказывать о противопоказаниях и побочных эффектах, а также о плюсах её применения, считает спикер Совфеда. Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано уже две вакцины против COVID-19: разработанная центром Гамалеи и «Вектором».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ходе испытаний третьей российской вакцины от коронавируса.