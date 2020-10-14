С вероятноcтью до 50% наша реальность является симуляцией

С вероятноcтью до 50% наша реальность является симуляцией
Ученый присвоил вариантам так называемую априорную вероятность — то есть, вероятность, которую нельзя подкрепить существующими знаниями, поскольку знания, необходимые для этого, просто не существуют. Фото: pixabay.com

Профессор Оксфордского университета Ник Бостром еще в 2003 году предположил, что наша жизнь — всего лишь компьютерная симуляция. С тех пор эта идея нашла отклик во многих ученых.

Бостром посвятил этой проблеме работу «Доказательство симуляции», в которой приводит три утверждения и объясняет, что как минимум одно из них — истинно. Так, по первому сценарию — человечество исчезнет до начала «постчеловеческой» фазы существования мира, по второму — достигнув «постчеловеческой» фазы цивилизация вряд ли будет запускать значительной количество симуляций истории своей эволюции. А третий сценарий прост — мы, скорее всего, уже живем в симуляции.

Специалист Колумбийского университета Дэвид Киплинг считает, что «трилемму Бострома» можно превратить в дилемму, объединив первые два утверждения. Таким образом, вероятность того, что мы существуем в симуляции, вырастает до 50%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о разработке антибиотика, основным компонентом которого является яд осы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
реальность симуляция ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фонтан на Лермонтовском проспекте в Петербурге восстановят до конца октября
С вероятноcтью до 50% наша реальность является симуляцией
Учащиеся 6-11 классов московских школ будут учиться дистанционно
В Петербурге полицейских приговорили к условным срокам за мошенничество и взятки
Доходы Ленобласти в 2020 году выросли на 3,5%
Препараты от COVID-19 включили в перечень жизненно необходимых
Коронавирус может спровоцировать внезапную и необратимую потерю слуха
Велопробег «подвинет» водителей в двух районах Петербурга