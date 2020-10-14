Лавров процитировал Слепакова, отвечая на вопрос о выборах в США

Он считает, что штаты в любом случае обвинит Россию во вмешательстве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью, в рамках которого у него спросили, какой кандидат на президентский пост в США вызывает симпатию у России. Политик отметил, что на этот вопрос можно ответить, вспомнив песню юмориста Семена Слепакова. Текст начинается со слов: «Америка нас не любит».

Лавров убежден, что американская сторона не упустит возможности обвинить Москву во вмешательстве в выборы. Напоминаем, что выборы в США состоятся 3 ноября. За пост поборются Дональд Трамп и Джозеф Бейден.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Памфилова назвала «бессмысленным» день тишины перед выборами в эпоху соцсетей. Напомним, в «день тишины» кандидатам запрещается вести предвыборную агитацию в любом виде, нарушение может преследоваться по закону.