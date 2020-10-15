В России будет долгий бархатный сезон

Те, кто не успели съездить на море, смогут еще поймать последние лучи солнца.
В Гидрометцентре рассказали, что бархатный сезон в России продлится еще какое-то время. Об этом пишет ТАСС.
Роман Вильфанд заявил, что на курортах до сих пор стоит летняя погода. В ближайшее время температура начнет падать – в Крыму и на Черноморском побережье она опустится до 20-21 градусов. Тем не менее, некоторые туристы все еще могут насладиться солнцем и теплым морем.
Эксперт добавил, что давно не было такого длительного бархатного сезона. Благодаря этому погода на юге позволяет загорать дольше, чем обычно.
Тем временем в Ленинградской области ожидаются первые заморозки – столбик термометра опустится ниже ноля уже этой ночью.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 15 октября стартовал отопительный сезон. Синоптики прогнозируют похолодание – температура будет падать с каждым днем.