В России будет долгий бархатный сезон

Некоторые все еще могут отдыхать у моря. Фото: pixabay.com

Некоторые все еще могут отдыхать у моря. Фото: pixabay.com

Те, кто не успели съездить на море, смогут еще поймать последние лучи солнца.

В Гидрометцентре рассказали, что бархатный сезон в России продлится еще какое-то время. Об этом пишет ТАСС.

Роман Вильфанд заявил, что на курортах до сих пор стоит летняя погода. В ближайшее время температура начнет падать – в Крыму и на Черноморском побережье она опустится до 20-21 градусов. Тем не менее, некоторые туристы все еще могут насладиться солнцем и теплым морем.

Эксперт добавил, что давно не было такого длительного бархатного сезона. Благодаря этому погода на юге позволяет загорать дольше, чем обычно.

Тем временем в Ленинградской области ожидаются первые заморозки – столбик термометра опустится ниже ноля уже этой ночью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 15 октября стартовал отопительный сезон. Синоптики прогнозируют похолодание – температура будет падать с каждым днем.