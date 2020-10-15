В США считают, что Навального отравили дважды

В США считают, что Навального отравили дважды
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: instagram

Издание New York Times считает, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить два раза.

Такое предположение сделал источник газеты. По его словам, Навальному якобы могли подсыпать яд и в чай, который он пил в аэропорту.

При этом издание отмечает, что, по заявлению немецких экспертов, следы яда обнаружили на пластиковой бутылке с водой, которую Навальный взял с собой из отеля.

В результате издание приходит к выводу о том, что оппозиционера «могли отравить дважды»,

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, кто оплатил лечение Навального в немецкой клинике «Шарите». Сам Навальный отметил, что наиболее затратным был перелет спецрейсом в немецкую клинику. Это стоило 79 тысяч евро. Оплату на себя взял бизнесмен Борис Зимин.

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