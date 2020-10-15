В США считают, что Навального отравили дважды

Издание New York Times считает, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить два раза.
Такое предположение сделал источник газеты. По его словам, Навальному якобы могли подсыпать яд и в чай, который он пил в аэропорту.
При этом издание отмечает, что, по заявлению немецких экспертов, следы яда обнаружили на пластиковой бутылке с водой, которую Навальный взял с собой из отеля.
В результате издание приходит к выводу о том, что оппозиционера «могли отравить дважды»,
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, кто оплатил лечение Навального в немецкой клинике «Шарите». Сам Навальный отметил, что наиболее затратным был перелет спецрейсом в немецкую клинику. Это стоило 79 тысяч евро. Оплату на себя взял бизнесмен Борис Зимин.