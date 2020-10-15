Осень все заметнее: 15 октября температура в Петербурге выше нормы, но пройдут дожди

Осень все заметнее: 15 октября температура в Петербурге выше нормы, но пройдут дожди
Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В Петербурге все заметнее становится осень. Пока над погодой в Северной столице властен циклон.

Такой прогноз погоды на четверг, 15 октября, дал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что погоду в Петербурге формирует северная, северо-западная периферия циклона, центр которого выйдет в районы Вологодской области.

В результате в Северной столице ждут облачную с прояснениями погоду, а также кратковременные дожди.

Воздух днем может прогреться до +9 градусов. При этом, Леус уточнил, что температура в Северной столице по-прежнему немного выше климатической нормы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о сроках наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России. Отмечалось, что похолодание принесет новую вспышку коронавируса. Его в стране ждут 19 октября.

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