Осень все заметнее: 15 октября температура в Петербурге выше нормы, но пройдут дожди

В Петербурге все заметнее становится осень. Пока над погодой в Северной столице властен циклон.
Такой прогноз погоды на четверг, 15 октября, дал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что погоду в Петербурге формирует северная, северо-западная периферия циклона, центр которого выйдет в районы Вологодской области.
В результате в Северной столице ждут облачную с прояснениями погоду, а также кратковременные дожди.
Воздух днем может прогреться до +9 градусов. При этом, Леус уточнил, что температура в Северной столице по-прежнему немного выше климатической нормы.
Ранее gazeta.spb.ru писала о сроках наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России. Отмечалось, что похолодание принесет новую вспышку коронавируса. Его в стране ждут 19 октября.