Окровавленную студентку нашли в петербургском общежитии

Бригада скорой помощи госпитализировала молодую девушку с множественными ножевыми ранениями. Она находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Мойка78», пострадавшей оказалась студентка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Инцидент произошел в одной из комнат общежития на Штурманской улице.

В среду, 14 октября, в полицию обратилась очевидица и сообщила о травмированной девушке. По словам заявительницы, она услышала шум в комнате. Посмотрев в замочную скважину она увидела, что пострадавшая вся в крови, а рядом с ней находится нож.

Оказалось, что у девушки порезана шея, четыре ножевых ранения в живот и порезаны оба запястья рук. В момент вскрытия двери в комнате пахло перцовым газом, а окно было открыто. Комната находится на первом этаже.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, вонзивший нож в сожительницу в квартире на Малой Балканской.