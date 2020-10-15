Назван фактор, который в 9 раз повышает риск смерти при коронавирусе

Риск смерти после коронавируса у россиян с ожирением возрастает в девять раз. Такое заявление сделал академик РАН Евгений Шляхто.

По его словам, в таких случаях требуется персонализированная терапия. Она помогает значительно снизить летальность.

Как сообщили РИА Новости, Шляхто отметил, что у полных людей также более чем в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания.

Напомним, сегодня в России зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от Covid-19. Накануне в стране скончались 286 пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа. Наибольшее число смертей выявили в Москве (57), Санкт-Петербурге (46) и Ростовской области (12).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом пациенты заявили о выпадении волос.