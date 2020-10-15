В Петербурге 16 октября рассмотрят поправки в «закон о наливайках»

В пятницу, 16 октября, в Санкт-Петербурге будут рассмотрены поправки в закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах.

Об этом стало известно в четверг, 15 октября. Депутат Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок сообщил, что на заседании парламентского комитета по законодательству будут рассмотрены поправки в так называемый «закон о наливайках». Соответствующий документ уже подготовлен.

Начало заседания назначено на 10:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скандальный законопроект «о наливайках» в Петербурге могут отложить до 2022 года. До этого депутаты законодательного собрания планировали к 2021 запретить торговлю алкоголем в разлив в жилых домах, где площадь зала составляет меньше 50 метров.