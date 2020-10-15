Санкт-Петербург стал самым активным мегаполисом в пандемию

Северная столица вышла в лидеры среди мегаполисов мира по уровню активности на улицах по сравнению с показателями, зафиксированными до пандемии COVID-19. Жизнь на улицах Петербурга кипит на том же уровне, что и самом начале года.

Об этом свидетельствуют данные «Яндекса». Сервис был запущен еще весной, он показывает, насколько город приблизился к максимальному уровню активности, который наблюдался до вспышки коронавируса.

На текущий момент Санкт-Петербург возглавляет так называемый рейтинг по активности среди крупных городов мира. Лидирующие позиции также заняли Стамбул и Стокгольм. А лучше остальных самоизоляцию соблюдают жители Мельбурна и Лос-Анджелеса.

По данным на 15 октября, активность на улицах Северной столицы оценивается на 91%. Петербург обогнал даже Москву, которая разместилась на 13-м месте с 80%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург доставлено 400 доз препарата «Спутник V» от коронавирусной инфекции для медиков.