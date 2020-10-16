В России рассказали, как определить течение бессимптомного коронавируса

Врач-биофизик Нелли Соседова поделилась с россиянами о том, как можно выявить признаки бессимптомного течения коронавируса в организме. Об этом специалист рассказала в эфире радио Sputnik.

По словам Нелли Соседовой, одним из самых распространенных признаков бессимптомного коронавируса является потеря обоняния и вкуса, при этом других проявлений болезни нет. Также бывают случаи, когда на короткий срок повышается температура, что может способствовать развитию бессимптомной пневмонии.

Кроме этого, заподозрить коронавирус проще всего, если в окружении кто-то уже переболел Covid-19. Узнать об этом можно, сдав тест на инфекцию.

Напомним, что симптомы могут проявляться и у переболевших коронавирусом. Специалисты национального института здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что у выздоровевших пациентов также наблюдается пропадание обоняния и вкуса, а в некоторых случаях выпадают волосы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Роспотребнадзора ситуация с Covid-19 стабилизируется в России к началу ноября.