В России назвали преимуществом падение рубля на 20% к доллару

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что снижение курса национальной валюты позволит отечественным производителям меньше полагаться на импорт. Об этом Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg.

По словам главы Минпромторга, падение курса рубля – это «круто». С начала 2020 года российский рубль упал в цене на 20% по отношению к доллару, что может стать отличной возможностью для российских компаний не зависеть от зарубежной продукции, заявил Денис Мантуров.

Отметим, что в своем материале Bloomberg назвали причины ослабления национальной валюты России. По данным компании, это произошло из-за падения цен на нефть и угроз санкций со стороны Запада. Также отмечается и влияние пандемии коронавируса на курс рубля. При этом в Bloomberg заявили, что после спада российская экономика восстановилась за лето.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России может появиться цифровая валюта.