В Ломоносовском и Всеволожском районах появятся новые Дома культуры

В Ленинградской области в деревне Пеники Ломоносовского района и Новом Девяткино Всеволожского района ведутся по строительству Домов культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На данный момент готовность объектов составляет 5%, уже завершены работы по устройству фундаментов. Сдача объектов планируется в 2021 году.

Дом культуры в Пениках планируется обеспечить зрительным залом на 200 человек, а также подготовить места для занятия физической подготовкой.

В Новом Девяткино будет предусмотрен театр со сценой и зрительным залом на 600 человек и конференц-зал на 100 человек.

Объекты строятся в рамках двух региональных государственных программ: «Развитие культуры в Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование по ним составляет около 3,4 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленобласть заняла третье место среди регионов по качеству образования.