Люди с первой группой крови реже остальных болеют коронавирусом

Исследователи из Дании и Канады выяснили, что воздействие коронавирусной инфекции проходит у людей неравномерно в зависимости от группы крови. Меньше всего подвержены заражению люди с первой группой.

Как сообщает «Прайм», у людей с первой группой крови не только меньше шанс заразится коронавирусом, но также и уменьшается риск осложнений, в виде отказа органов и даже летального исхода.

Кроме этого, ученые выяснили, что самый высокий риск заражения имеют пациенты со второй и четвертой группой крови.

В исследовании было проанализировано 473 тыс. данных людей, которые сдали тесты на коронавирус.

Напомним, что коронавирусом в России заболели свыше 1,3 млн человек. Более 1 млн уже выздоровели от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ заявили о неэффективности нескольких препаратов от коронавируса.