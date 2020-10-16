Люди с первой группой крови реже остальных болеют коронавирусом

Люди с первой группой крови реже остальных болеют коронавирусом
Риск заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

Исследователи из Дании и Канады выяснили, что воздействие коронавирусной инфекции проходит у людей неравномерно в зависимости от группы крови. Меньше всего подвержены заражению люди с первой группой.

Как сообщает «Прайм», у людей с первой группой крови не только меньше шанс заразится коронавирусом, но также и уменьшается риск осложнений, в виде отказа органов и даже летального исхода.

Кроме этого, ученые выяснили, что самый высокий риск заражения имеют пациенты со второй и четвертой группой крови.

В исследовании было проанализировано 473 тыс. данных людей, которые сдали тесты на коронавирус.

Напомним, что коронавирусом в России заболели свыше 1,3 млн человек. Более 1 млн уже выздоровели от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ заявили о неэффективности нескольких препаратов от коронавируса.

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Люди с первой группой крови реже остальных болеют коронавирусом