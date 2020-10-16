«Яндекс» не будет покупать «Тинькофф»

На 1 августа текущего года "Тинькофф банк" занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 767,4 миллиарда рублей. Фото: Wikipedia / Tinkoff Bank

На 1 августа текущего года "Тинькофф банк" занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 767,4 миллиарда рублей. Фото: Wikipedia / Tinkoff Bank

Стороны так и не смогли прийти к соглашению после переговоров.

«Яндекс» и «Тинькофф» прекратили обсуждение потенциальной сделки. Компании не смогли договориться, поэтому 100% акций TCS Group пока что не нашли своего покупателя. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Яндексе» отметили, что благодарны команде «Тинькофф» за переговоры и выразили надежду о возможном дальнейшем сотрудничестве.

Напоминаем, что о продаже активов Тиньков заявил около двух лет назад. Разговоры о сделке велись с крупнейшими кредитными учреждениями России – в том числе со Сбербанком.

К слову, покупкой «Тинькофф» также интересовался владелец МТС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что корпорация «Яндекс» планиовала купить банк «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов. Таким образом, компания хотела заплатить за каждую акцию «Тинькофф» 27,64 доллара.