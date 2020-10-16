У петербургского фигуриста Козловского нашли коронавирус

Фигурист из Петербурга Дмитрий Козловский получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила Федерация фигурного катания России.

Уточняется, что из-за положительного результата чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогут принять участия в третьем этапе Кубка России.

Отметим, что соревнования будут проходить в Сочи с 23 по 27 октября. При этом зрители наблюдать за их ходом не смогут.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ФАС назвала предельную цену на лекарство от коронавируса. Одна упаковка будет стоить максимум 5,5 тысяч рублей. Речь идет о лекарстве «Фавипиравив». Отметим, что одна таблетка таким образом будет стоить около ста рублей. При продаже в розницу максимальная стоимость составит 6,8 тысяч рублей, включая НДС.